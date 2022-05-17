Kadıköy Belediyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu! Dikkat çeken Bağdat Caddesi detayı / 17.05.22

Son dakika haberleri: Kadıköy Belediyesi’nde görevli personelin çoğunlukta olduğu 224 kişilik büyük rüşvet operasyonunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Soruşturmaya Kadıköy Belediyesi’nde görevli 2 zabıtanın inşaat firmalarına ve vatandaşa çeşitli konularda baskı yapıp rüşvet talep ettiği iddiasıyla başlandı. Ağırlıklı zabıta personeli olan 54 şüphelinin rüşvet alan ve aracılık eden konumunda, 170’inin ise Bağdat Caddesi üzerinde ön plana çıkan mağaza ve iş yeri sahipleri olduğu ve rüşvet veren sıfatı taşıdığı soruşturma dosyasında önemli bir detay olarak yer aldı.