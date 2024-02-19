Konya’daki Kadir Şeker olayının bir benzeri Kadıköy’de yaşandı. Sokakta yürürken iki sevgilinin kavga ettiğini gören Abdulkadir Ö., olaya müdahale etmek istedi. Genç adam, kadına şiddeti önlemek amacıyla kız arkadaşını darp eden Erol A. ile konuşmak isteyince olanlar oldu. Elindeki bıçakla Abdülkadir Ö.’yü kovalamaya başlayan Erol A., dakikalar süren kovalamacanın ardından genç adamı bacağından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan adamın şikayeti sonucu gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca “Silahla kasten yaralama” suçundan tutuklandı.