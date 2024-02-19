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Kadıköy’de Kadir Şeker vakası! Her satırı dehşet: Bıçakla dakikalarca kovalayıp… / 19.02.24

Kadıköy’de Kadir Şeker vakası! Her satırı dehşet: Bıçakla dakikalarca kovalayıp… / 19.02.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Kadıköy’de Kadir Şeker vakası! Her satırı dehşet: Bıçakla dakikalarca kovalayıp… / 19.02.24

Sabah 02:19
02

Hamza Dağ duyurdu: Doğal gaz oranını yüzde yüze çıkartacağız / 19.02.24

Sabah 01:09
03

İYİ Parti’de afiş krizi: Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir CHP rozetli fotoğraf kullandı! / 19.02.24

Sabah 01:11
04

Türk balıkçı teknesinde gaz faciası / 19.02.24

Sabah 00:45
05

Aracı getiren terörist Türkiye’ye böyle girdi / 19.02.24

Sabah 02:00
06

Sevgili kavgasını ayırmak istedi bacağından bıçaklandı / 19.02.24

Sabah 01:11
07

9 ölümlü arazi kavgası davasında 19 kez müebbet talebi / 19.02.24

Sabah 01:17
08

Çiçek satarken öldürüldü / 19.02.24

Sabah 01:40
09

Batan gemideki işinden kazadan 2 gün önce ayrılan usta: Her hafta patlayan bir yerine kaynak yapıyorduk / 19.02.24

Sabah 04:44
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