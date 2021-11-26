Kadıköy'deki metro saldırganıyla ilgili şoke eden gerçekler savcılık yazısında: Suç makinesi / 26.11.21

Son dakika haberler: İstanbulda Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattında önceki akşam Senanur Damgacıya26 ve metrodaki diğer yolculara elindeki bıçakla küfürler savuran şüpheli Emrah Yılmaz32 yakalandı ve tutuklandı. Şüpheli Silahlı tehdit, Basit yaralamaya teşebbüs ve Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehditle suçlanıyor. Metroda elinde bıçakla dehşet saçan saldırgan, İstanbul metrosundaki güvenlik sorununu da gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB tarafından sağlanması gereken seyahat ve yolcu güvenliğindeki zafiyet ve olası tehlikeler de gözler önüne serildi.