Kadın cinayetinde 'vicdan' şerhi! Sultan Eren'i vahşice katletmişti / 27.09.21

Sabah

İstanbul'da 6 aylık hamile eşi Sultan Eren'i başına sıktığı tek kurşunla öldürdükten sonra "Biz üç haftalık tatile çıkıyoruz, telefonlarımız kapalı olacak bizi aramayın" yazısını evin kapısına asarak kaçan kocaya verilen müebbet hapis cezası sanık avukatı tarafından indirim talebiyle Yargıtay'a taşındı. Sanık tarafından kadının ölmeden önce söylediği iddia edilen "bebek senden değil etek giy de çık" sözlerinin haksız tahrik indirim nedeni olduğunu belirtilen Yargıtay Ceza Dairesi müebbet hapis cezasını bozdu. Ancak üyelerden birisi karara karşı oy kullanarak vicdanların sesi olacak şerh düştü. Kadının ölmeden önce söylediği o sözün doğru olduğu kabul olsa bile, katilin mazbut ve iffetli bir kadına sürekli olarak başkasından hamile kaldığı suçlamasının ağır bir hakaret olduğunu kaydeden ceza dairesi üyesi, kadının hakaretlerden bunalıp bir anlık kızgınlıkla karşılık vermesinin gayet doğal olduğu notunu düştü.