Kadın müdürü fotokopici yapan CHP'li belediyeye şok mobbing davası / 14.03.22

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde satın alma müdürü olarak görev yapan Ümmü Gülsüm Uslu 44 hiçbir hizmet vermediği gerekçesiyle FETÖ’cü Erkan Karaaslan’ın şirketinin hak ediş belgesini imzalamadı. Bu nedenle 5 yıl boyunca türlü türlü mobbinge maruz kalan müdür Uslu, Büyükşehir yöneticileri tarafından fotokopici bile yapıldı. Uslu’nun şikayeti üzerine soruşturma başlatan Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 belediye yöneticisinin ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.