Kadın tuzağı ile milyonluk Bitcoin gaspı! 1 milyon 700 bin liralık senet imzalattılar / 17.09.21

Sabah

İstanbul Bağcılar’da İranlı iş adamı Bahador K.’yı evine yerleştirdikleri kadın sayesinde tuzağa düşürüp, araçla önünü kestikten sonra başına silah dayayarak 250 bin liralık kripto parsı Bitcoin’i ve 1 milyon 700 bin liralık zorla imzalatılan senedi alıp kaçan gaspçılar yakalandı. Konuyla ilgili 3 bin kamera ve 2 bin 400 saat görüntü inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş adamının aracının önünü kesip kaçırdıkları anlar kameralar yansıdı