Kadına şiddetin son mağduru 'başsavcı' oldu! Makam odasında öldürmeye çalıştı / 30.11.21

Samsunda Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Selami Taşçı hakkında adli soruşturma yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Savcısı M.G.yi takıntı haline getirdi. Doktorun tacizlerinden bıkan kadın başsavcıya, polis koruması verilse de doktor, bir şekilde makam odasına girdiği savcıyı öldürmeye çalıştı. Ölümden son anda kurtulan kadın savcının boynunda boğulma izleri oluştu. Olay yerinde gözaltına alınan doktor, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hakkında, Adam öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 1 ay istirahat raporu alan Cumhuriyet Savcısı, Hakimler Savcılar Kuruluna başvurarak görev yerinin değiştirilmesini talep etti.