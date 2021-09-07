Kadınlara para verip falakaya yatırmıştı! İfadesi ortaya çıktı / 07.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Kayseri'de falakaya yatırılan kadınların görüntüsü tepki çekti. Şüphelinin ifadesi 'pes' dedirtti. Kayseri'de para karşılığı anlaştığı maddi durumu olmayan kadınları, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıkan kargo çalışanı Erkan T., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, “Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu videoları çekerek internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi” diyen Erkan T. serbest bırakıldı.