Kadınların en sık tercih ettiği estetik operasyonlar nelerdir?

Güzellik Danışmanı Şehnaz Askeroğlu kadınların en sık tercih ettiği estetik operasyonları hakkında bilgi veriyor: “Estetik prosedürler ve estetik uygulamalar olarak ikiye ayrılıyor. Klinik ortamında uygulanan, anestezi gerektirmeyen işlemler estetik prosedürlerdir. Dolgu, toksin ve mezoterapi uygulamaları bunlara örnektir. Estetik uygulamalar ise genellikle anestezi altında yapılan hastane ortamında uygulanan ameliyatlardır. Günümüzün trendleri burun estetiği, orta yüz germe, kalkık kaş ve göz estetiği. Ayrıca liposuction, meme büyütme ameliyatları da sıkça tercih ediliyor. Kadınlar tarafından tercih edilen bu uygulamalara ulaşmak artık çok daha kolay. Klinik ortamında ise en çok dolgu uygulamaları yapılıyor”.