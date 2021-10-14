Kadir Şeker davasında flaş gelişme: Heyecanla bekliyoruz / 14.10.21

Sabah

Son dakika haberi: Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'in (20) avukatlarından Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nden beklentilerinin, kararı bozma yönünde olduğunu belirtti. Aladağ, "Bizim düşüncemiz doğrultusunda Yargıtay’ın bir karar vermesini bekliyoruz, bunu da herkes gibi biz de heyecanla bekliyoruz" dedi.