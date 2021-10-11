Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran’ın kardeşi isyan etti: Prim yapmaya kalkmayın / 11.10.21

Sabah

Son dakika haberi: Konya’da çıkan kavgada Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran’ın kardeşi Niyazi Remzi Duran, ülkede olan her olayın kendi dosyaları ile kıyaslama yapılmasından artık aile olarak bıktıklarını söyledi. Duran, “Konya’da bir olay oluyor Kadir Şeker’e bağlanıyor, İzmir’de bir olay oluyor Kadir Şeker’e bağlanıyor, Hatay’da bir olay ve yine Kadir Şeker’e bağlanıyor. Bunları binlerce kez söyledik ve hala dile getiriyoruz. Bizim olayımızda ne fiziksel nede psikolojik olarak kadına şiddet yok. Kimse bizim üzerimizden prim yapmaya kalkmasın. Bu dosyanın adli süreci devam ediyor. Biraz saygı bekliyoruz” dedi.