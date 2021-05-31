Kafe ve restoranlar açıldı mı? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı! / 31.05.21

Son dakika haberi: Tüm Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısından çıkacak kararlara odaklandı. Kritik toplantının ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, 1 Hazirandan itibaren uygulanmaya başlanacak kararları açıkladı. Kafe ve restoranlar daha önce uygulamaya geçilen kısıtlamayla birlikte pandemi sürecinde, sadece paket ve gel-al servisle hizmet veriyordu. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği kafe ve restoranlar açılacak mı? sorusu da yanıt buldu. Onlar için de yol haritası belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları.