Kahraman babanın umutlu mücadelesi / 01.09.21

Sabah

SMA Tip 1 Hastası üç polis çocuğu için başlatılan "Üç Minik Cana Nefes Ol" kampanyasının son ayağı da tamamlandı. Kızını üç yaşında aynı hastalıktan kaybeden Polis Memuru Şükrü Eser; üç yaşındaki SMA Tip 1 Hastası oğlu Beyazıt'ın tedavisi için açılan kampanyada canını dişine taktı. 30 gün izine ayrıldı. Bir ayda 56 ile giderek emniyet müdürlüklerine kumbaralar ve broşürler dağıttı. Sonunda başardı. Valilik izinli bağış kampanyasında yaklaşık 20 milyon lira toplandı. Pasaportu alınan Beyazıt Eser haftaya Dubai'ye gidecek.