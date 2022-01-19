Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü / 18.01.22

Son dakika haberi: Kahramanmaraşın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü. BOTAŞtan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattının yaklaşık 511. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama olduğu ve bunun sonucunda yangın meydana geldiği hatırlatılarak, yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmalarının devam ettiği, petrol boru hattının gerekli tedbirlerin alınmasına müteakip en kısa sürede devreye alınacağı kaydedildi