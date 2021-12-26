Kalamış’taki silahlı çatışmada yeğen detayı! Bandırmalıoğlu ve Aslan'ı olay yerine götürmüş... / 26.12.21

Kadıköydeki ünlü restoranda çıkan silahlı çatışma sonrası Susurluk davası hükümlüsü emekli polis Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslanın öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı olayın perde arkasındaki bilgilere SABAH ulaştı. Ziya Bandırmalıoğlunun eniştesi olduğunu ve olay yerine Bandırmalıoğlu ile Aslanı onların isteği üzerine kendisinin getirdiğini söyleyen yeğen Mert B. tutuklandı. Masaya oturdukları esnada silah çekildiğini anlayıp kaçtığını ve marinadaki bir teknede sabaha kadar gizlendiğini söylediği öğrenilen yeğenle ilgili savcılık ve mahkeme çarpıcı bir tespit yaptı.