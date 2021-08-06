Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı / 06.08.21

Sabah

Van'da ameliyat olan oğlu Ömer’in yanında refakatçi olarak kaldığı hastanenin çevresinin çorak olduğunu gören iş insanı Şemsettin Bozkurt, oğlu taburcu olduktan sonra bu alanı ağaçlandırıp, peyzaj çalışması yaptırdı. Sarı otlarla kaplıyken yeşile dönen alanda şimdi hasta ve hasta yakınları oturup dinleniyor. Bozkurt, kendisini bu kadar heyecanlandıran başka bir yatırımının olmadığını belirterek, yeşillendirdiği alanı ise 6'ncı çocuğu gibi gördüğünü söyledi.