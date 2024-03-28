Enerjide kendi kendine yeten ve daha sağlıklı bir dünya hedefine ulaşmak için yenilenebilir ve temiz enerji üreten Kalyon Enerji, sürdürülebilirlik ilkeleri ve kalkınma amaçları doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek UN Global Compact’ın imzacısı oldu. Kalyon Enerji, Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact’ın çevre koruma, insan hakları, çalışma standartları, yolsuzlukla mücadele gibi temel değerlerini desteklemeyi taahhüt etti.