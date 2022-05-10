Kalyon Holding'den 'Sürdürülebilirlik' vurgusu! Yeşil enerji devriminde öncü olacak / 10.05.22

75 yılı aşkın tecrübesi ile Türkiye ekonomisinde sosyal ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan projelerde öncü olan Kalyon Holding, inşaat operasyonları, gayrimenkul, enerji ve sanayi sektörlerinde dikkat çekiyor. Forbes Middle East Türkiye özel sayısına konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu “Sürdürülebilirlik birinci önceliğimiz. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesi en fazla olan şirketi olmayı amaçlıyoruz” diyerek odak noktalarının ülke, insan ve çevre için en iyisini yapmak olduğunu vurguladı.