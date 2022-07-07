Kalyon PV, MEB iş birliğiyle 'İş'te Mesleğim Eğitim' projesini hayata geçirecek / 07.07.22

Kalyon Enerji, Milli Eğitim Bakanlığı ile MEB güneş enerjisi sistemlerindeki mesleki eğitim ve istihdam süreçlerini hayata geçireceği İşte Mesleğim Eğitim projesini hayata geçirecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitimle buluşturacağız. İlk hedefimiz, ağustos ayının sonuna 560 bin olan rakamı 700 bine ulaştırmak. İnşallah, 1 Eylül itibarıyla Türkiyedeki mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 700 bine ulaştığının müjdesini tüm kamuoyuyla paylaşacağız dedi.