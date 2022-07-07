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7/24 Dinle Sabah Kalyon PV, MEB iş birliğiyle 'İş'te Mesleğim Eğitim' projesini hayata geçirecek / 07.07.22
Kalyon PV, MEB iş birliğiyle 'İş'te Mesleğim Eğitim' projesini hayata geçirecek / 07.07.22

Kalyon PV, MEB iş birliğiyle 'İş'te Mesleğim Eğitim' projesini hayata geçirecek / 07.07.22

Sabah

150 Bölüm | 08:12:38
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kalyon PV, MEB iş birliğiyle 'İş'te Mesleğim Eğitim' projesini hayata geçirecek / 07.07.22

Sabah 05:58
02

Jorge Jesus'un tek mutsuzluğu var / 04.07.22

Sabah 01:55
03

Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu / 27.06.22

Sabah 00:42
04

İngiltere'de sular durulmuyor! Boris Johnson istifa mı edecek? Flaş açıklama geldi / 07.07.22

Sabah 01:49
05

Kılıçdaroğlu, PKK'nın şehit ettiği doktor için tek satır yazmamış! Çelişkili tavrı tepki topladı! / 07.07.22

Sabah 02:26
06

Yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelmişlerdi! CHP'li başkanlar görevden uzaklaştırıldı / 07.07.22

Sabah 03:15
07

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan 'Abdi İpekçi Salonu' tepkisi: İmamoğlu müzakere yerine kameralar önünde şovu seçti! / 07.07.22

Sabah 02:52
08

Başkan Erdoğan'dan silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesine taziye telefonu / 07.07.22

Sabah 01:37
09

İsrail'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: 71 yıl sonra bir ilk olacak / 07.07.22

Sabah 00:35
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