Uluslararası rakiplerini geride bırakan Kalyon Holdingden dev adım geldi. Kalyon Holding, Romanyanın Karadeniz kıyısındaki Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesini kazanmasının ardından SNTGN Transgaz ile birlikte belirlenen projenin başlaması için imzaları attı. Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över, Hem Romanyanın hem Avrupa Birliğinin enerji güvenliği açısından çok kritik bir proje bu. Romanyanın Karadeniz kıyısında, denizdeki gaz sahasından çıkacak gazı BRUA koridoruna ulaştıracağız. BRUA koridoru Bulgaristan üzerinden gelen Romanya, Macaristan ve Avusturyaya giden, ABye giden bir boru hattı. açıklamasında bulundu.