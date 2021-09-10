Kamu personeli alımları artık tek noktadan olacak! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak / 10.09.21

Sabah

Gelen son dakika haberine göre; Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi. Kamu kurumlarına yapılan personel alımlarının e-Devlet sistemi ile beraber tek noktadan yapılması amaçlanırken öte yandan Otoyol, Köprü ve Tünel İhlali Geçiş ve Borç Sorgulama, PTT-HGS Bakiye Yükleme, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu Sorgulama hizmetleri de bu sistemden sağlanacak.