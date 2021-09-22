Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek duyuruldu / 22.09.21

Sabah

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ardından gençlerin gözü hem kamu ve hem de özel sektörde iş fırsatlarına çevrildi. Ekonominin üç yıllık yol haritasında yılda 1 milyon 70 istihdam sözü verilirken, bu yılın sonuna kadar kamuda 100 bin kişi işe yerleşmiş olacak. Kamu kurumları personel alımını artık Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştiriyor. Türkiye İş Kurumu da internet sitesi üzerinden yeni ilanları duyuruyor.