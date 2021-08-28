Kan donduran olay! Tecavüz ettiği kadını ajan ilan etti... / 28.08.21

Sabah

Son dakika haberi: İranlı kadın L.D.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayan, tecavüz edip kayda alan tesisatçı Cesur İ. annesi ve çocuğuyla tehdit ettiği kadından videoları silmek karşılığında 20 bin TL istedi. Bir süre sonra tehdit ve şantaja dayanamayan L.D. polise başvurdu. Suçlamaları kabul etmeyen Cesur İ., ifadesinde "L.D. Kanada'ya iltica etmek için böyle bir oyun oynadı" dedi. Cesur İ.'nin Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği'ne de 'Bu kadın ajan' diye mail attığı ortaya çıktı.