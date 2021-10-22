Kara kıtanın gençleri SABAH'a konuştu: Afrika'ya Erdoğan gibi liderler lazım / 22.10.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan 4 günlük Afrika turu, Türkiye'deki bir kesim için çok farklı anlamlar içeriyor. Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören 20 binden fazla Afrikalı öğrenci, Erdoğan'ın ziyaretini evlerindeki televizyonlardan soluksuz izlediler. O öğrencilerden bazıları Erdoğan'ın Afrika çıkarmasıyla ilgili duygularını ve beklentilerini SABAH'a anlattı. Erdoğan'ın Türkiye için her şeyi yapabilecek bir lider olduğunu söyleyen gençler, ''Erdoğan dünyanın en güçlü ülkeleri karşısında bile dik duruyor. Hiçbir şeyden korkmuyor. Karşısında kim olursa olsun Türkiye'yi koruyor. Afrika ülkelerine de böyle bir lider lazım'' dediler.