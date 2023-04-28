Dağlık Karabağın işgalden kurtarılmasının ardından 30 yıl önce köylerinden göç etmek zorunda kalan Azerbaycanlılar yeniden ayağa kaldırılan Akıllı Köylerine geri dönüyor. Zengezur Koridoru güzergahında bulunan Zengilan Bölgesinde bu konseptle sıfırdan 1 yıl 1 ayda inşaa edilen 86 aile ve 420 kişinin yaşadığı Ağalı Köyü sakini Frengiz Selimova 60 da bu kişilerden biri. 31 yaşında ağlayarak terk ettiği toprağına kavuşan Selimova, Buraları şehitlerimiz için yeniden ayağa kaldırmalıyız derken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanı da evinde ağırlayarak teşekkür etmenin en büyük arzusu olduğunu dile getiriyor. Seçim olsa oyumuzu ona verirdik. O, Türk dünyasının lideridir diyen Selimova, Allahtan arzu ederim ki seçimleri tekrar kazansın diyerek düşüncelerini dile getirdi.