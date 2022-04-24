Karadeniz'in karanlık sularına gömülmüştü! Gizemli geminin enkazında ne var? Ukrayna'dan çarpıcı iddia... / 24.04.22

Rusya-Ukrayna savaşının en dikkat çeken olaylarından birisi geçtiğimiz haftalarda batan ve Rusyaya ait olan Moskova kruvazör gemisi. Savaş gemisinin batmasıyla ilgili taraflardan farklı iddialar gelirken, bu defa da batan geminin enkazından Rusya tarafından yapılan arama-kurtarma çalışmaları gündem oldu. Ukrayna, Rusyanın gemide bulunan 16 seyir füzesinin arasında nükleer başlıklı füze yerleştirdiği ve şu anda bunu dünyanın öğrenmesini istemediği için enkazda arama yapıldığını iddia etti. Öte yandan Batının ise Rusyanın Moskova enkazında bu denli geniş arama yapmasının 3 nedeni var. İşte haberin ayrıntıları...