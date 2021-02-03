Karın germe nedir, operasyonu nasıl yapılır?

Op. Dr. Berker Büyükgral, karın germe hakkında bilgiler veriyor:’ Karın bölgesi özellikle bayanlarda sıklıkla deforme olan bir bölgedir. Bayanlarda özellikle aşırı kilo alıp vermeden sonra veya sık geçirilen doğumlardan sonra karın bölgesi oldukça deforme olur. Ayrıca karın bölgesi yağları vücudun depo yağlarıdır. Hastanın mutsuzluğu ve istediklerine karşı hekimin yapabilecekleri ameliyat öncesi dönemde dile getirilir. Hastanın başka rahatsızlıkları olup olmadığı öğrenilir ve buna göre ameliyat planlanması gerçekleştirilir. Karın estetiği ameliyatı genel anestezi adı altında yapılır ve bu yüzden mutlaka hastanede gerçekleştirilmesi gerekir. Hayati tehlike taşımayan bir ameliyattır ve kesinlikle plastik cerrah tarafından yapılması gerekir. Ameliyat süresi 2-5 saat arasıdır.