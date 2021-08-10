Karısını bıçaklayan adamdan ilginç savunma! 'Portakal soyacaktım üzerine düştüm' / 10.08.21

Sabah

Kağıthane'de eşi Zülbiye Özden'i bıçaklı saldırıda öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan Adem Özden için Bakanlık, "üst sınırdan cezalandırılsın" dedi. "Bıçaklamadım, portakal soyacaktım bıçakla üzerine düştüm" şeklinde akla ziyan bir savunma yapan sanık, 'duruşmada olumlu hal ve tavır sergilediği' belirtilerek hem alt sınırdan ceza aldı hem indirimden faydalandı. 20 yıla kadar hapsi istenen davada 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Kızını yaralamaya da teşebbüs eden sanık, 5 ay 18 gün hapse çarptırıldı ama 'bir daha suç işlemez' denilerek bu kez de cezasında ertelemeye gidildi.