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7/24 Dinle Sabah “Karne hediyesi et” haberi yalan çıkmıştı... Siyasetçiler, siyasi malzeme yaptıkları için özür dileyecek mi? / 25.01.23
“Karne hediyesi et” haberi yalan çıkmıştı... Siyasetçiler, siyasi malzeme yaptıkları için özür dileyecek mi? / 25.01.23

“Karne hediyesi et” haberi yalan çıkmıştı... Siyasetçiler, siyasi malzeme yaptıkları için özür dileyecek mi? / 25.01.23

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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01

“Karne hediyesi et” haberi yalan çıkmıştı... Siyasetçiler, siyasi malzeme yaptıkları için özür dileyecek mi? / 25.01.23

Sabah 01:38
02

Kılıçdaroğlu'na dert yandılar başlarına gelmeyen kalmadı! Hak isteyen işçilere soruşturma / 25.01.23

Sabah 01:32
03

2023'ün ilk MGK'sı! İşte masadaki kritik başlıklar / 25.01.23

Sabah 01:26
04

Ekonomik kriz derinleşti! Almanya'da dev şirketler ülkeden kaçmaya başladı / 25.01.23

Sabah 03:35
05

Tarihi fotoğraf ortaya çıktı! Bayraktar kardeşler, 2009 yılında Erdoğan'a İHA'ları böyle anlatmış / 24.01.23

Sabah 01:06
06

Bahçeli'den Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki: Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı. / 24.01.23

Sabah 02:39
07

Bakan Ersoy o tarihi işaret etti: 2023-2028 turizm stratejileri açıklayacağız / 24.01.23

Sabah 00:59
08

Bakan Koca'dan SMA ilacı açıklaması: 2 ilacı daha ödeme listesine almamız gündemde... / 24.01.23

Sabah 02:04
09

Seçim yaklaştıkça kudurdular! Karalamaların ardından şimdi de küstah eylemler devrede / 24.01.23

Sabah 02:08
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