Kartal'da korkunç cinayet! Annesi ve kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti / 25.08.21

Sabah

İstanbul'da gerçekleşen korkunç cinayetin sırrı ortaya çıktı. Kartal ilçesinde anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Gözaltına alınan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan annesi ile kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp evden ayrılan güvenlik görevlisinin iki gün sonra tekrar olay yerine gelip, suç aleti bıçağı öldürdüğü kız kardeşinin eline tutuşturarak, cinayeti onun üzerine atmaya çalıştığı ortaya çıktı. “Kız kardeşim annemi öldürdü. Sonra da intihar etti” diyen Özcan, çelişkili ifadeler verince olay açığa çıktı. Borç içerisinde olduğu belirtilen Ahmet Özcan'ın annesine oturdukları daireyi sattırmaya çalıştığı cinayetin de bu nedenle işlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor.