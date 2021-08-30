Kasımpaşa maçı sonrası sert sözler: Son derece ezik oynayan Galatasaray! "Marcao yaptı ama Kerem masum muydu?.." / 30.08.21

Sabah

Son dakika haberi... Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe ise Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını değerlendirdi. Usta isimlerden Ahmet Çakar, Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbolu eleştirirken, Erman Toroğlu ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...