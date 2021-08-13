Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinden korkunç görüntü! Bir anda felaketin ortasında kaldı / 13.08.21

Sabah

Orta ve Batı Karadeniz aşırı yağışlar nedeniyle büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi selden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinin başında geldi. Şehir merkezi adeta bir tsunami gibi gelen sulara teslim oldu. Sel sırasında çekilen bir görüntü ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Telefon kamerasıyla çekilen görüntülerde Bozkurt'ta bir vatandaşın sel sularına kapıldığı anlar kayıt altına alındı.