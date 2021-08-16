Kastamonu şehidinin o sözleri yürekleri dağladı! Şehit babasından SABAH’a özel açıklamalar... / 16.08.21

Sabah

Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek operasyonunda 2137 rakımlı tepe üst bölgesinde görevli sözleşmeli er Muhammed Öztürk, havan atışı sonucunda şehit düştü. Şehit Öztürk, baba ocağı Kastamonu Taşköprü İlçesi’nde son yolculuğa uğurlandı. Şehit Öztürk ailesine,"bayrağa sarılı tabutla geleceğim" dediği ortaya çıktı. Şehit Muhammet Öztürk’ün babası SABAH’a özel açıklamalarda bulundu. Şehit babası Öztürk, ”bir ölürüz bin diriliriz. Bin tane evladım olsa yine gönderirim.” dedi.