Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın / 27.06.22

Son dakika haberi... Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonuda gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonuda sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesinde yağan şiddetli yağışın dereleri taşması neticesinde 2 köprü yıkıldı. Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu.