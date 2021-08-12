Kastamonu'dan son dakika haberi | Acı bekleyiş ve feryat: Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok... / 12.08.21

Sabah

Kastamonu'dan son dakika haberi: Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra en zorlu geceyi geçiren vatandaşların, acı bekleyişleri de hala sürüyor. Yıkılan binalarda ekiplerin arama çalışmasını gözüyaşlı takip eden aileler, yakınlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor. Edinilen son dakika bilgilerine göre sel felaketi yaşanan bölgelerde tespit edilen şu ana kadar 4 can kaybı var. Ümitli bekleyiş sürüyor. işte detaylar