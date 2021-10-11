Katil Gal Arısı tehlikesi! Marmara, Ege derken şimdi de Karadeniz'de görüldü! Anavatanı Çin... / 11.10.21

Sabah

Katil Gal Arısı tehdidi Karadeniz'e sıçradı. Anavatanı Çin olan zararlı gal arısı Türkiye’de ilk olarak Nisan 2014’te Marmara Bölgesi’nde görüldü. Yalova'daki olayın ardından çok sayıda önlem alınsa da Katil Gal Arısı bu kez de 2018 yılında İzmir ve Aydın'da ortaya çıktı. Katil Gal Arısının son durağı ise Karadeniz bölgesi oldu. Düze, Bartın, Sinop ve Kastamonu'da görülmeye başlanan arı büyük tehdit oluşturuyor. Arının bölgeye dışarıdan gelmediği, içeride aktif bir uçuş ile bulaştığı da gelen bilgiler arasında...