Sözcü TVde Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde çıktığı yayında kırsal bölgede yaşayan vatandaşları küçümseyen Kemal Kılıçdaroğlunu, İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlere kurultayda adaylık konusunda set çekmeye çalışan Faik Öztrakı ağır sözlerle hedef aldı. Kılıçdaroğluna seslenen Portakal Böyle kibirli bakış açısı olamaz. İç Anadoluyu tamamen bırakmışsınız. Seçmenle dalga geçiyorsunuz. Hangi dünyada yaşıyorsunuz siz ya? diyerek isyan etti. İmamoğlu ve Özele de seslenen Portakal Değişimi istiyorsanız cesaretle çıkın arkadaş! ifadelerini kullandı. Portakal’ın bu sözlerine tepki gösteren CHP yandaşı Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk; “Muhalefet medyası muhalefet partilerinden önce kendi içindeki kriptoları, kendisini temizlesin” dedi.