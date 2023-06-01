28 Mayıs yenilgisinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi karıştı. CHP’ye verdiği destekle bilinen İsmail Saymaz, bugün yapılması beklenen MYK’yla ilgili edindiği kulis bilgilerini paylaştı. “CHP lideri, seçmeni yatıştırmak için kimi kelleleri alacak, kimi atamalar yapacak. Bugün Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Kılıçdaroğlunun elini rahatlatmak için istifalarını sunacak. Pazartesi günü Parti Meclisinde yeni MYK üyeleri seçilecek” ifadesini kullandı. Peki, koltuğunu sağlamlaştırmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, kimlerin fişini çekecek? Kimler görevden alınacak, yerine hangisi isimler geçecek?