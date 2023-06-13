İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcanın ardından Özgür Özel ve Mansur Yavaş da isyan bayrağı açtı. Değişim diyenlerin sayısı artıyor. Son olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğluna sürpriz bir şekilde başkaldırdı. Öte yandan, CHPde genel başkanlık yarışı için açıktan sinyal veren iki isim İmamoğlu ve Özgür Özel ,seçimin hemen ardından İstanbulda gizli bir toplantı yaptıkları iddia edildi. O toplantı sonrası Kılıçdaroğlu, Özgür Özeli Grup Başkanı olarak ataması da dikkatlerden kaçmadı.