Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura şovu bitti şimdi hesap zamanı! Her an elektriği kesilebilir / 21.04.22

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaptığı düzenlemelerle elektrik faturalarında ciddi oranda indirime giderek tüm kesimlerin cebini ferahlatırken, bu durumu hazmedemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 aydır elektrik faturalarını ödemeyerek provokasyon girişiminden vazgeçmedi. Devletin şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40ın üzerinde engeli bulunanlar için özel olarak uygulamaya aldığı yönetmelikten yaşı sebebiyle yararlanan Kılıçdaroğluna faturalarını ödemesi için 3 ay süre tanındı. Ancak provokasyonda ısrar eden Kılıçdaroğlu, şubat, mart ve nisan ayı elektrik faturalarını ödemedi. Bu sebeple görevli tedarik şirketince her an Kılıçdaroğlunun evinin elektriğinin kesilebileceği öğrenildi.