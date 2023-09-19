Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk cinayetinin azmettiricisi Şerafettin Dadaş, 8 yıl sonra yakayı ele verdi. SABAH, soruşturmanın detaylarına ulaştı. Dadaş’ın yakalanmak için il il gezdiği ve kurduğu suç örgütünü facetime üzerinden talimat vererek yönettiği ortaya çıktı. Dadaş ayrıca, sahte kimlik ve sürücü belgesi ile kendine yeni bir hayat kurduğu belirlendi. Ankara organize polisinin düzenlediği başarılı operasyonla Şehit Müdür İsmet Aktürk’ün azmettiricisi Şerafettin Dadaş’ı yakalayarak gözaltına aldı.