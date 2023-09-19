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Kendini unutturmaya çalıştı devlet onu unutmadı... Şehit müdür İsmet Aktürk’ün azmettiricisi 8 yıl sonra yakalandı / 19.09.23

Kendini unutturmaya çalıştı devlet onu unutmadı... Şehit müdür İsmet Aktürk’ün azmettiricisi 8 yıl sonra yakalandı / 19.09.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Kendini unutturmaya çalıştı devlet onu unutmadı... Şehit müdür İsmet Aktürk’ün azmettiricisi 8 yıl sonra yakalandı / 19.09.23

Sabah 03:24
02

Devlet Bahçeli duyurdu! MHP'nin 4. Olağan Kurultay tarihi belli oldu / 19.09.23

Sabah 02:05
03

İETT otobüsü devrildi 1'i çocuk 5 kişi yaralandı! İşte kaza anı! / 19.09.23

Sabah 03:24
04

Bakü duyurdu: Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçtiler! Karabağ'da antiterör operasyonu / 19.09.23

Sabah 02:05
05

TÜRGEV’den 75 Günde Hafızlık Programı: Belgelerini Esra Albayrak’tan teslim aldılar / 19.09.23

Sabah 02:05
06

Emine Erdoğan'dan tüm ülkelere sıfır atık gönüllüsü olmaya davet: Dünyanın dört bir yanına ulaşacak / 19.09.23

Sabah 01:16
07

Latif Erdoğan sağlık sektöründeki yapılanmayı anlattı: Özel sektörde binlerce aktif FETÖ’cü doktor var / 19.09.23

Sabah 04:31
08

Bakanlık göz açtırmıyor! 64 milyonu aşkın para cezası kesildi / 19.09.23

Sabah 02:26
09

HÜRKUŞ, milli silahıyla buluşuyor / 19.09.23

Sabah 04:39
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