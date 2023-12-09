5 yıl önce Ankaralılara çeşitli vaatlerde bulunan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi ABB Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana verdiği sözlerin hiç birini tutmadı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya hesabından Mamak’ta bitmeyen ve usulsüzlük iddiaları gündemden düşmeyen kentsel dönüşümlerle ilgili açıklamalarda bulundu. ABB ile Belediye iştiraki olan PORTAŞ arasında yaptığınız yapım protokollerinin usulsüzlükle düzenlendiğini kaydeden Özcan, Yavaşa Meclis yetkisini gasp ettiniz. İhale ile yapılması gereken işleri, denetimden kaçırarak PORTAŞ A.Şye devrettiniz. Mahkeme kararı ile protokol iptal edildi diye seslendi.