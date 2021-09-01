Kerem Alkin 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi: Türkiye'den güçlü performans / 01.09.21

Sabah

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 7'lik büyümenin ardından, ikinci çeyrekte de yüzde 21.7'lik bir büyüme kaydetti. Sabah Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin yaptığı değerlendirmede, dünyanın diğer ülkelerine kıyasla Türkiye'nin güçlü performansına değindi. Kerem Alkin, söz konusu rakamın bir cumhuriyet tarihi rekoru olarak kayıtlara geçeceğini belirtti. Alkin, sanayi alanındaki istihdama da dikkat çekerek, "Haziran ayı itibarıyla, imalat sanayinin istihdam etmiş olduğu işgücü 6 milyonun üzerine çıkarak, yeni bir sanayi istihdam rekoruna işaret etti" dedi.