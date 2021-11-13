'Kesik baş' cinayetinde müebbet almıştı! 18 yıl sonra flaş gelişme! / 13.11.21

Tarihler 2003 yılını gösterdiğinde İstanbul Esenyurt’ta kafası ve elleri kesilmiş olarak bir torbada yol kenarında ceset bulunmuştu. Cesedi bulunan 50 yaşındaki Ahmet Can cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Hakkında müebbet hapis cezası ile aranması olan Aslı Yağmur 43 Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. 18 yıl önce öldürülen Ahmet Can’ın kredi kartları İle alışveriş yaptıktan sonra kimliği tespit edilen Aslı Yağmur ve sevgilisi Kazım T.‘nin cinayetle ilgili aranmaları devam ediyordu. Aranan Şahıslar Polisi Aslı Yağmur’u cinayetten 18 yıl sonra Sultangazi’de gözaltına aldı. İşte 18 yıllık cinayetin detayları...