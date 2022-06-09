Kezban teyze, Emine Erdoğan’la buluşmasını anlattı: Çevreye, hayvanlara karşı çok duyarlı / 09.06.22

Sıfır atıkta pilot ilçe seçilen Kızılcahamamın atık öncüsü Kezban Aydın 68 evinin geçimini sağlamak için 15 yıl boyunca çöplerdeki kartonları toplarken, sıfır atık projesi kahsamında belediyede işe alındı. 2 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Aydın, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme toplantısında bulunmak üzere Kızılcahamama giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Kızılcahamamın sıfır atık simgesi Kezban Aydın, Emine Erdoğana, Kartonlarımı elimden aldınız diye korkmuştum ama sayenizde hem iş sahibi hem emekli oldum diyerek teşekkür etti.