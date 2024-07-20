20 Temmuz 1974te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatının başlatılması ve yapılacaklara ilişkin kararnameler Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında muhafaza ediliyordu. Barış harekatından bir gün önce ve aynı gün yayımlanan kararnamelerde devletin neden alarma geçtiği, genel alarm sisteminin nasıl devreye alındığı ve genel seferberlik ilanı gibi detaylar dikkat çekiyor. Belgelerde Rumların, 1963-1974 yıllarındaki 11 yıllık süreçte Kıbrıslı Türklere uyguladıkları baskı, zulüm ve ambargonun yanı sıra barış harekatına giden sürecin detayları da yer alıyor.