Kıdem tazminatında kritik bilgi: İşte hak ediş şartları / 06.09.21

Sabah

Emeklilik ve kıdem tazminatına ilişkin son dakika haberi: SABAH sosyal haklarla ilgili rehber çalışmalarına devam ediyor. Emeklilik için yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayanın, kendi isteğiyle ayrıldığında da tazminat hakkı doğar. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmesini fesh eden kadın çalışan da kıdemini alabiliyor. Peki kıdem tazminatında yeni dönem için şartlar, ödemeler ve hak ediş nasıl gerçekleşir? İşte tazminat konusundaki son dakika gelişmeleri ve bilinmeyenler