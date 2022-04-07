Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere SABAH'a konuştu: Ukrayna'dan 17 bin vatandaşımızı tahliye ettik / 07.04.22

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bir süredir Çernivtsi kentinden faaliyetlerini yürüten Türkiyenin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kieve döndü. Tahliye süreci ve Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma ilişkin SABAHa değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere, başkent Kieve dönüş için henüz erken olduğunu kaydetti. Büyükelçiliğin Çernivtsiye tahliyesi ile ilgili süreci paylaşan Güldere, Sürecin başlangıcından bu yana Ukrayna içindeki güvenlik durumu, hangi bölgedeki askeri gelişmeler ne yönde ilerliyor, bizim vatandaşlarımızın tahliye sürecinde hangi aşamadayız, hangi güzergahlar öne çıkıyor bunlar sürekli bir değerlendirmeye tabi tutuluyordu.