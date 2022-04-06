Kılıçaslan ailesi o iftarı anlattı: Candan, samimi aileden biri / 06.04.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğanın İstanbul Ümraniyede iftar sofrasına konuk olduğu Kılıçaslan Ailesi büyük bir mutluluk yaşadı. Erdoğan çiftini ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Ersin Kılıçaslan SABAHa konuştu. Kılıçaslanın Sanki aileden biri gibilerdi dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğanın çocuklara olan ilgisine özellikle dikkat çekti: Çocuklar ona boşuna Tayyip Dede demiyor. Apartmandaki çocuklara bile inanılmaz bir ilgi gösterdiler. Onlara sarıldılar, öpüp kokladılar, oyuncak ve tablet armağan ettiler dedi.