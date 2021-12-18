Kılıçdaroğlu aradı, TÜSİAD jet hızı ile bildiri yayınladı! Canlı yayında çok sert sözler: Küstahça yol göstermeye çalışıyorlar / 18.12.21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun, TÜSİADa hükümeti hedef alması konusunda yaptığı çağrı karşılık buldu. 1979da hükümet düşüren TÜSİAD, CHP liderinin çağrısı sonrası jet hızı ile bildiri yayınlayarak hükümeti hedef aldı. Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, A Haber yayınında TÜSİADa sert eleştirilerde bulundu. Erandaç, Kemal Kılıçdaroğlu dün onları arıyor, bugün açıklama yapıyorlar. Türkiyeyi erken seçime götürüp, IMFe teslim etmek istiyorlar. Geldiğimiz noktada TÜSİAD yine hortladı. Türkiyenin kanını emmek istiyorlar dedi.